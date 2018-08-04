Bayern Munich - Manchester United maçı ne zaman?

Bayern Munich ve Manchester United, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:15. Bayern Munich 3 puana sahip olarak 859. sırada yer alırken Manchester United 2 puanda ve 1182. sırada. Ev sahibi Bayern Munich, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Manchester United, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 562. İddaa'da Bayern Munich kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Manchester United kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bayern Munich önceki hafta Manchester United mücadelesinde 3-1 kazandı.

Manchester United ise Bayern Munich maçında 3-1 yenildi.

Manchester United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Manchester United, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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