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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih: 2- Boca Juniors: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 2- Boca Juniors: 1 | MAÇ SONUCU

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih, Boca Juniors'ı 2-1'le geçerken D Grubu'nda Esperance de Tunisie, Los Angeles'ı 1-0 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 09:47
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        Bayern Münih, Boca'yı 2 golle geçti!
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        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Bayern Münih, Boca Juniors'ı 2-1'le geçerken D Grubu'nda Esperance de Tunisie, Los Angeles'ı 1-0 yendi.

        ABD'nin Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan karşılaşmada Almanya temsilcisi Bayern Münih, Arjantin ekibi Boca Juniors'la karşı karşıya geldi.

        Bayern Münih, Harry Kane'in 18 ve Michael Olise'nin 84. dakikada attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti.

        Boca Juniors'ın tek golünü, 66. dakikada Miguel Merentiel kaydetti.

        D Grubu maçında Tunus'un Esperance de Tunisie takımı, ABD ekibi Los Angeles'la Nashville'daki Geodis Park Stadı'nda karşılaştı.

        Esperance de Tunisie, Youcef Belaili'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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