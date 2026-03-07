Canlı
        Bayern Münih: 4 - Borussia Mönchengladbach: 1 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 4 - Borussia Mönchengladbach: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Bayern, M'Gladbach'a şans tanımadı!

        Almanya Bundesliga'nın 25. hafta açılış maçında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Luis Diaz, 45+1'de Konrad Laimer, 57'de Jamal Musiala (p) ve 79. dakikada ise Nicolas Jackson kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 89. dakikada Wael Mohya'dan geldi. Ayrıca M'Gladbach'ta 55. dakikada Rocco Reitz, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Bayern üst üste 5. galibiyetini aldı ve 66 puana yükseldi. Borussia M'Gladbach ise 25 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Borussia Mönchengladbach ise sahasında St. Pauli ile karşılaşacak.

