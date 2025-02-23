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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 4 - Eintracht Frankfurt: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 4 - Eintracht Frankfurt: 0 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti. Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala ve ve Serge Gnabry'nin golleriyle farklı kazanan lider Bayern Münih, puanını 58'e yükseltti. Eintracht Frankfurt ise haftayı 42 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 23.02.2025 - 23:37
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        Bayern Münih, Frankfurt'u dörtledi!
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        Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Michael Olise, 61. dakikada Hiroki Ito, 83. dakikada Jamal Musiala ve 90+2'de Serge Gnabry kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligdeki son 9 maçından 8 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başaran Bayern Münih, 58 puanla liderliğini sürdürdü.

        Eintracht Frankfurt ise 42 puanla üçüncü sırada kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Eintracht Frankfurt evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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