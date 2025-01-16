Bayern Münih: 5 - Hoffenheim: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Hoffenheim kozlarını paylaştı. Mücadele Bavyera temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
B. Münih'e galibiyeti getiren golleri Leroy Sane (2), Raphael Guerreiro, Harry Kane (p) ve Serge Gnabry kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih üst üste 3. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında B. Münih sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Hoffenheim ise deplasmanda Holstein Kiel'e konuk olacak.