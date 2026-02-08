Habertürk
        Bayern Münih: 5 - Hoffenheim: 1 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 5 - Hoffenheim: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Hoffenheim'ı 5-1 yendi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 22:57 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:57
        Bayern Münih'ten sahasında gol yağmuru!
        Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih sahasında Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti.

        Allianz Arena'da oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (3) ve Harry Kane (2) kaydetti. Hoffenheim'ın tek golünü Andrej Kramaric attı. Hoffenheim'de Kevin Akpoguma 17. dakikada kırmızı kart gördü.

        Hoffenheim'de milli futbolcu Ozan Kabak maçın tamamında sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 54 puana ulaşırken Hoffenheim 42 puanda kaldı.

        Ligin sonraki maçında Bayern, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim ise Freiburg'u ağırlayacak.

