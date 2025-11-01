Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0 (MAÇ SONUCU) Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek 9'da 9 yaptı. Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri Gnabry, Nicolas Jackson ve Bade (kendi kalesine) kaydetti. Leverkusen bu sonuçla ligde tam 37 maç sonra deplasmanda kaybetti.

