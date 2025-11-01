Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek 9'da 9 yaptı. Bavyera ekibine üç puanı getiren golleri Gnabry, Nicolas Jackson ve Bade (kendi kalesine) kaydetti. Leverkusen bu sonuçla ligde tam 37 maç sonra deplasmanda kaybetti.
Bayern Münih, Bundesliga'da önüne geleni devirmeye devam ediyor... Bavyera ekibi, 9. hafta maçında ağırladığı Bayer Leverkusen'i 3-0'lık net skorla mağlup etti.
Rakibinin fişini ilk yarıda çeken Bayern'e üç puanı getiren golleri 25'te Gnabry, 31'de Nicolas Jackson ve 43'te Loic Bade (kendi kalesine) kaydetti.
Ligde 9'da 9 yapan Bayern puanını 27'ye çıkarırken, en yakın rakibi Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Bundesliga'da 37 maç sonra deplasmanda mağlup olan Leverkusen ise 17 puanla 5. sırada yer aldı.