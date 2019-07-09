Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e, Bayern Münih kancası... Alman Kicker dergisi, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinin Bayern Münih kulübünde görüşüldüğünü duyurdu. 2017-18 sezonunun başında 14 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz, İtalyan ekibi ile çıktığı 65 maçta 14 gol attı, 13 asist kaydetti.
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