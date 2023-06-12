Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Laso ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninde konuşan 55 yaşındaki Laso, "Münih'te bulunmak benim için büyük bir onur ve zevk. EuroLeague ve Almanya Ligi’nde elbette geçmişte olduğu gibi benzer bir başarı elde etmekten mutlu olurum. Ancak başarı yalnızca EuroLeague'i kazanmakla tanımlanmaz, bu herkes için açık olmalıdır. Yüzde 100 kararlıyım ve Bayern'in başarısına yardımcı olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.