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Bayern Münih, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaştı!

THY Euroleague ekiplerinden Bayern Münih, İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun takımın başına getirildiğini açıkladı

Bayern Münih, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaştı!
İHA

THY Euroleague takımlarından Bayern Münih, Andrea Trinchieri'den boşalan başantrenörlük görevine, İspanyol koç Pablo Laso’nun getirildiğini duyurdu.

Alman ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Laso ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza töreninde konuşan 55 yaşındaki Laso, "Münih'te bulunmak benim için büyük bir onur ve zevk. EuroLeague ve Almanya Ligi’nde elbette geçmişte olduğu gibi benzer bir başarı elde etmekten mutlu olurum. Ancak başarı yalnızca EuroLeague'i kazanmakla tanımlanmaz, bu herkes için açık olmalıdır. Yüzde 100 kararlıyım ve Bayern'in başarısına yardımcı olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Herbert Hainer ise, "Laso'yu, Bayern Basketbol'a katılmaya ikna edebildiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Muazzam bir deneyime sahip, Real Madrid ile büyük başarılar elde etti ve EuroLeague'deki en ünlü teknik direktörlerden biri. Onu Bayern'de yeni bir meydan okuma bekliyor ve vizyonumuza inandığı için çok mutluyuz" diye konuştu.

Son 10 sezondur Real Madrid'i çalıştıran Pablo Laso, İspanyol ekibi ile 2 EuroLeague şampiyonluğu ve 6 İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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