Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, İngiltere'de 0-0 biten ilk maçın rövanşında Liverpool'u konuk ediyor.

BAYERN MÜNİH - LIVERPOOL

SAAT: 23:00

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Allianz Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAYERN MÜNİH: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Henderson, Mane, Salah, Firmino

İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?

Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

LIVERPOOL'UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR!

Avrupa kupalarında Liverpool ile karşılaştığı sekiz maçın sadece birini kazanabilen Bayern Münih, 5 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Bayern Münih, Liverpool karşısındaki tek galibiyetini Kasım 1971'de evinde oynadığı Kupa Galipleri Kupası maçında Gerd Müller ve Uli Hoeness'in golleriyle elde etmiş ve sahadan 3-1'lik zaferle ayrılmıştı.

Bu eşleşmenin ilk maçında Liverpool kalesine isabetli şut atamayan Bayern Münih, Mayıs 2015'te Barcelona ile oynadığı yarı final birinci maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçını isabetli şut atamadan tamamladı. Öte yandan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde art arda sekiz sezondur çeyrek final oynamak için sahaya çıkacak. Bavyera ekibi en son 2010/11 sezonunda son 16 turunda Inter'e mağlup olarak turnuvaya çeyrek final öncesinde veda etmişti.