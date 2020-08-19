Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti belli oluyor, Bayern Münih ile Lyon karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Juventus'u çeyrek finalde ise Manchester City'yi elemeyi başaran Fransız temsilcisi, bir sürprize daha imza atarak PSG'nin finaldeki rakibi olmanın peşinde. Hansi Flick'in ardından büyük bir çıkış yakalayan Bayern Münih ise tarihi Barcelona galibiyetinin ardından kaza yaşamadan finale ulaşmak istiyor.

BAYERN MÜNİH: 2 - LYON: 0 (18' ve 33' Gnabry)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 22.00

HAKEM: Mateu Lahoz

STAT: Jose Alvalade

YAYIN: beIN SPORTS Haber, beIN SPORTS 1

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

YEDEKLER: Ulreich, Hofmann, Odriozola, Süle, Pavard, Javi Martinez, Hernandez, Coutinho, Cuisance, Tolisso, Coman, Zirkzee

TEKNİKDİREKTÖR: Hansi Flick

LYON: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

YEDEKLER: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Tete, Bard, Thiago Mendes, Lucas, Dembele, Traore, Reine-Adelaide, Cherki

TEKNİKDİREKTÖR: Rudi Garcia

İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 9. kez karşı karşıya geliyor. Önceki karşılaşmaların 4'ünü Bayern Münih, 2'sini Olympique Lyon kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçın tamamını kazanan Bayern Münih, turnuvada 6. kez kupaya uzanmak istiyor.

2009-10 sezonunda yarı finale kaldığı kupada ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan Olympique Lyon ise tarihinde ilk kez final bileti almaya çalışıyor.

LYON SAVUNMASINDA SÜPER LİG ESİNTİSİ!

Juventus'un ardından Manchester City'yi de eleyen Lyon'un savunmasındaki üç isim de Süper Lig'de forma giymiş oyunculardan oluşuyor. Rudi Garcia'yla birlikte 3'lü savunmaya geçen Fransız ekibinin savunma üçlüsünü Jason Denayer, Marcelo ve Marçal oluşturuyor.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi olan Marcelo, 2017'de 7 milyon Euro karşılığında Lyon'un yolunu tutmuştu. Galatasaray'da iki farklı dönemde kiralık olarak forma giyen Denayer de sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yaşamıştı. Gaziantepspor'da sol bekte forma giyen Brezilyalı Marçal ise, 2017'den beri Marcelo ile birlikte Fransız ekibinde stoper olarak rol oynuyor.

CENK ÖZKACAR'I DA ALDILAR

Fransız ekipleri son dönemde Türkiye'den birçok oyuncuyu transfer ederken son imzayı ise Lyon yaptı. Fransız temsilcisi, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç stoper Cenk Özkacar'ı transfer etti.