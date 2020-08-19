2010 yılından sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Olympique Lyon'un genç yıldızı Houssem Aouar gündeme oturdu. Bundan 10 yıl önce yine Bayern Münih'le oynanan yarı final eşleşmesinin Fransa ayağında maç öncesinde sahaya adım atan Aouar, Devler Ligi'nin flamasını sallamıştı.

22 yaşındaki futbolcu o günden 10 yıl sonra yine Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sahadaydı ancak bu kez futbolcu olarak! Rudi Garcia tarafından ilk 11'de görevlendirilen Aouar, bu sezon 9. kez Devler Ligi müsabakasına çıktı. Lyon'un 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı paylaşım da gündeme oturdu.