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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih'te Davies ve Upamecano sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih'te Davies ve Upamecano sakatlandı!

        Bayern Münih, Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:34
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        Bayern Münih'e Davies ve Upamecano şoku!
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        Alman kulübü Bayern Münih, milli futbolcuları Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun sakatlandığını açıkladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sol dizinden sakatlanan Fransız stoper Upamecano'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, Davies'in durumu daha ciddi.

        Sağ dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edilen Kanadalı milli futbolcunun ameliyat edildikten sonra birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Milli maç aralarının hep bir sakatlık riski barındırdığını vurgulayan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Ne yazık ki oyuncuların milli aralardan sakat dönme riski her zaman vardır, bu sefer özellikle bizi çok etkiledi. Alphonso Davies ve Dayot Upamecano'nun yokluğu Bayern için ağır bir darbe." ifadelerini kullandı.

        Temmuz 2021'de Alman kulübü Leipzig'den Bayern Münih'e transfer olan Upamecano, burada iki Bundesliga ve iki Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Ocak 2019'da Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Vancouver'dan Alman kulübüne katılan Davies ise biri Şampiyonlar Ligi ve beşi Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere Bayern Münih ile 13 kupa kaldırdı.

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