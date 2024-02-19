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        Bayern Münih toparlanamıyor

        Deplasmanda Bochum'a 3-2 yenilen Bavyera temsilcisinin lider Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Kırmızı beyazlı ekip son 9 gün içinde oynadığı 3 maçı da kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:45
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        Bayern Münih toparlanamıyor
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        Bavyera temsilcisi Bundesliga'da 22'nci hafta maçında aldığı sürpriz yenilgiyle taraftarlarını üzdü.

        Kırmızı beyazlılar sezonun ilk yarısında 7-0 mağlup ettiği Bochum'a deplasmanda 3-2'lik skorla boyun eğdi.

        Bu sonuçla Bayern Münih Bundesliga'da üst üste ikinci yenilgisini alarak lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü.

        Thomas Tuchel'in öğrencileri geçen hafta da Bayer Leverkusen'e 3-0 mağlup olmuştu.

        Münih temsilcisi ayrıca 14 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 1-0 yenildi.

        Böylece kırmızı beyazlı ekip 9 gün içinde oynadığı 3 maçı da kaybederek alışık olmadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

        Bayern Münih en son 2014-2015 sezonunda art arda 3 maçtan boynu bükük ayrılmıştı.

        Bu yenilgilerin ardından Almanya'da teknik direktör Tuchel'in geleceği de sorgulanmaya başladı.

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