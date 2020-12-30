Yönetmen koltuğuna Bedran Güzel'in oturduğu, 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren komedi filmi Bayi Toplantısı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Bayi Toplantısı filmi konusu ne? Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim?
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU
Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman
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