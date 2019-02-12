Baymak, 5 yıldır gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile yoğuşmalı teknolojisinde bir önemli adım daha attı. Kombide kompakt tasarım, sessiz çalışma özelliği, yüksek verim, konfor ve estetiği üzerinde duran Baymak’ın, Avrupa teknolojisini Türkiye’ye taşıdığı yoğuşmalı kombi ailesi yenilenen Duotec Compact ile genişledi.

28 kg ağırlık ve 70 cm yüksekliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanan Duotect Compact, Premix ve Cold Burner Door teknolojisiyle A enerji sınıfına sahip.

Daha küçük ve daha verimli Duotec Compact’ı kullanıcılarla buluşturan Baymak, bu yıl pazara sunulacak iki yeni ürünle yoğuşmalı kombi ailesini büyütmeye devam edecek.

Baymak markası ile hem Türkiye hem de dünyada iklimlendirme pazarında fark yaratacaklarını söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, “50. yılımızda Baymak’ın iklimlendirme pazarında dünyanın en iyi 10 markasından biri olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

2018 yılında sektörde yaşanan yüzde 5 oranındaki küçülmeye rağmen, Baymak olarak kombide adetsel bazda %9 büyüyerek pazar payını yüzde 11’den yüzde 13’e çıkarttıklarını söyleyen Çolak, “2019 yılında en büyük hedefimiz ihracat. Grubun Almanya ve Amerika’daki boyler, Fransa’daki kazan ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikamızda, bu yıl sonunda devreye girecek 150 bin adetlik ek kombi üretim hattını da kuruyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla 2019 yılı ihracat hedefimizi, Euro bazında yüzde 15 artış olarak belirledik. Tasarruf ve yüksek verimli, son teknolojiye sahip ürünlerle dünyanın her noktasında Baymak imzasını göreceğimiz bir dönem bizi bekliyor” dedi.