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Baymak'tan kombilere 7 yıl garanti

Baymak, 1 Nisan – 23 Mayıs arasında tüm Baymak ve Brötje marka tam yoğuşmalı (premix) kombi ailesinde 3 yıllık standart garanti süresine, hiçbir ek ücret ödemeden 4 yıl ekleme olanağı tanıyor

Baymak'tan kombilere 7 yıl garanti
HABERTURK.COM

aymak, Baymak markalı tam yoğuşmalı kombileri idee, Duotec, Duotec Compact, Eco CT ve Brötje markalı tam yoğuşmalı kombileri Startec, Novadens ve Novadens Extra için ilk çalıştırma işlemini 1 Nisan - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaptıran müşterilerine 3 yıllık standart garanti süresine ek bir ücret ödemeden 4 yıl garanti ekleme imkânı sunuyor. Böylelikle kullanıcılar kombilerini 7 yıl garantili kullanabilecek.

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