Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli'de Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hamdi Gemici ile İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdür Vekili Yılmaz Erkaya ile bir süre görüşen Bayraktar, daha sonra sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek için ilçe ziraat odaları başkanlarıyla toplantı yaptı. Basın mensuplarına süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Bayraktar, sütün litre fiyatının 2 liraya çıkarılmasını gerektiğini, üreticinin maliyetlerinin arttığını söyledi.
DHA'nın haberine göre, Denizli'ye oda başkanlarıyla görüşmek için geldiğini belirten Bayraktar, "Oda başkanlarıyla tarım ve hayvancılığı masaya yatıracağız. Görüşleri alacağız, çözüm yollarını bulmaya çalışacağız. İlgili bakanlara sorunları taşıyacağız. Kur artışı ve enflasyon çiftçinin maliyetini artırdı. Türkiye'nin her yerinden 'Maliyetler arttı, desteklerin artması gerek' diye talepler var. Başta mazot olmak üzere gübre ve yemde ciddi manada maliyet sorunu yaşıyoruz. Özellikle Süt Konseyi cuma günü toplanacak, yeni bir fiyat belirleyecek. Şu andaki süt fiyatları Türkiye ortalamasında, 1 lira 36 kuruş civarında. Bazı yerlerde 1.5 lira. Ama biz şunu iddia ediyoruz; sütte sürdürülebilir üretim noktasında olabilmemiz açısından, hayvanları kesime göndermememiz açısından, muhakkak paritenin 1.5 olması gerek. Yani 1 kilo süte 1.5 kilogram yem alabilmeliyiz. 1 civarında, bunu yukarıya almamız lazım. Yemde ya ciddi manada destek sağlanacak, maliyet aşağıya çekilecek ya da süt fiyatlarını yukarıya çekmek durumdayız" diye konuştu.
Yarın toplanacak Süt Konseyi'ne çağrıda bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şunları kaydetti:
"Buradan Süt Konseyi'ne sesleniyorum; muhakkak suretle süt fiyatlarına zam yapsınlar. Sanayicimize de sesleniyorum; kaynağı kurutmayalım, bu kaynak onlara lazım. Sütümüzü alıyorlar, işliyorlar, ürün haline getiriyorlar. Katma değer katıyorlar. Hiçbir itirazım yok ama onlar ürünlerine zam koyarken, bizim fiyatlar aylarca sabit gidiyor. Benim fiyatlarım sabit gidiyor, o zaman yem fiyatlarını da sabitleyelim. Onları sabitleyemiyoruz, problem orada. Dolayısıyla muhakkak suretle süt fiyatlarına zam bekliyoruz. Asıl olması gereken süt fiyatı 2 lira civarıdır. 2 lirayı yakaladığımızda süt hayvancılığının şahlandığını görürüz. Hem gübrede hem mazotta ve yemde desteklerin artmasını bekliyoruz. 2018 bütçesine bunu koydurabilirsek, 2019'da ödenmiş olacak. Zaten mazotta ilave destek verilecek. Özellikle gübre zamlarını takip ediyoruz, destek bekliyoruz. 4.5 milyon üyemiz var. 20-25 milyon aileye hitap ediyoruz."
Bayraktar, açıklamasının ardından oda başkanlarıyla toplantıya devam etti.
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