DHA

Aksaray'da, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren işitme engelli Gökhan Genç'in (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Zeki Ermiş (30) yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Gökhan Genç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Genç, ağır yaralandı.

Sürücü Ermiş, Genç'i aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Ermiş, bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Ermiş, yolda yaralı Genç'i, ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim etti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde oturan Gökhan Genç'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Genç'in bayram ve 1 Temmuz'da yapılacak kız kardeşinin düğün alışverişi için beldeden bir arkadaşıyla Aksaray´a geldiği ve otomobilden inip yürürken kazanın yaşandığı öğrenildi. Genç'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Demirci beldesi mezarlığına defnedilecek.

Gözaltına alınan sürücü Zeki Ermiş'in polisteki işlemleri devam ediyor.