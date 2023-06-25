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Haberler Gündem Trafik Aksaray'da bayram alışverişine giden işitme engelli genç öldü - Haberler
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Bayram alışverişi için ilçeye gelen işitme engelli, kazada öldü

Aksaray'da işitme engelli Gökhan Genç, yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Genç'in bayram alışverişi için beldeden kent merkezine geldiği ortaya çıktı

Aksaray'da bayram alışverişine giden işitme engelli genç öldü - Haberler
DHA

Aksaray'da, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitiren işitme engelli Gökhan Genç'in (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Zeki Ermiş (30) yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarında yürüyen Gökhan Genç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Genç, ağır yaralandı.

Sürücü Ermiş, Genç'i aracına alıp hastaneye götürmek için yola çıktı. Ermiş, bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Ermiş, yolda yaralı Genç'i, ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim etti.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde oturan Gökhan Genç'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Genç'in bayram ve 1 Temmuz'da yapılacak kız kardeşinin düğün alışverişi için beldeden bir arkadaşıyla Aksaray´a geldiği ve otomobilden inip yürürken kazanın yaşandığı öğrenildi. Genç'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası Demirci beldesi mezarlığına defnedilecek.

Gözaltına alınan sürücü Zeki Ermiş'in polisteki işlemleri devam ediyor.

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