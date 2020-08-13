Hes Kablo Kayserispor'da hafta başında göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'ın yardımcılığını yapacak olan ekip belli oldu. Bayram Bektaş'ın yanı sıra 7 kişilik bir teknik ekip sarı kırmızılı takımın başarısı için görev yapacak.
Bayram Bektaş'ın ekibindeki isimler ve görevleri şunlar:
Kemal Kurak (yardımcı antrenör)
İbrahim Dağaşan (yardımcı antrenör)
Mehmet İpek (yardımcı antrenör)
Gökhan Ünal (yardımcı antrenör)
Ahmet Kuzaltı (kaleci antrenörü)
Ömer Faruk Mahir (atletik performans antrenörü)
Kaan Karakaş (analizci)
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