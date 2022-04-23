Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2022 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen son dakika emekli bayram ikramiyesi açıklaması ile hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. İşte detaylar...