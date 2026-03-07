AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.

Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.