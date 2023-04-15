Ramazan Bayramı öncesinde, ilk bayram ikramiyesi ödemeleri 14 Nisan Cuma günü başladı. Henüz bayram ikramiyesi yatmayan SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaba yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Bakan Bilgin en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT kapsamında emekli olanları da kapsayacağı açıklamıştı. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri neden yatmadı, maaşla birlikte mi verilecek?" İşte 2023 bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih...