Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? soruları Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde soruluyor. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının sonunda İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Ramazan ayı ile ilgili bir diğer soru da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı üzerine. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Son haftalarda haftasonları ve resmi tatillerde büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ramazan Bayramı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı'nın olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün