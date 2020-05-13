Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyunda “duble yol” olarak bilinen yol yatırımlarıyla öne çıkan Karayolları, son yıllarda finansman konusunda geçmişe göre zorlanıyor. Bu sorun, yıl içinde ek ödeneklerle belli bir ölçüde aşılıyor. Böylece, yatırımların hız kesmemesine özen gösteriliyor.

EK ÖDENEK TALEBİ

Karayoları Genel Müdürlüğü’nün, müteahhitlere 11-12 milyar TL borcu bulunuyordu. Bunun, 6.5-7 milyar TL’lik bölümü 2019 yılından kalmıştı. Bu yıl yapılan yol çalışmalarından da 4-5 milyar TL bir borç söz konusu.

Karayolları, 2019 yılından kalma borçlarının bir bölümünü kapatmak için kısa süre önce girişimde bulundu. Ek ödenek talebini gündeme getirdi. Bu çerçevede 2 milyar TL’lik ek ödenek aldı. Karayoları, hemen kolları sıvadı. Bayram öncesi müteahhitlere 2 milyar TL ödeme yaptı. Karayolları’nın, 2019 yılından kalan borcu 4.5-5 milyar TL’ye kadar geriledi.

Kaynaklar, yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Koronavirüse karşı şantiyelerde gereken önlemler alındı. Yol çalışmaları devam ediyor. Şantiyelerin, salgın sürecinden etkilenmeden faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması son derece önemli” dedi.