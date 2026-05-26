        Haberler Bilgi Gündem Bayram sofralarının vazgeçilmezi ev baklavası tarifi! Çıtır çıtır baklava nasıl yapılır?

        Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava, bu kez ev yapımı tarifiyle gündemde yer aldı. Dışı çıtır içi tam kıvamında şerbetli baklava yapmak isteyenler, püf noktalarıyla dikkat çeken tam ölçülü tarife yöneldi. Özellikle "Evde kolay baklava nasıl yapılır?" sorusu sosyal medyada en çok araştırılan tarifler arasına girerken, lezzetiyle pastane usulünü aratmayan yöntem büyük ilgi görüyor. İşte adım adım ev yapımı çıtır baklava tarifi ve merak edilen püf noktaları…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:03 Güncelleme:
        1

        Mutfaklarda en çok araştırılan tariflerin başında baklava geliyor. İncecik açılan yufkası, tam kıvamında şerbeti ve ağızda dağılan lezzetiyle dikkat çeken ev baklavası tarifi, aramalarda yeniden zirveye çıktı. Özellikle "Baklava şerbeti nasıl yapılır, çıtır baklava için ne yapılmalı?" soruları yoğun ilgi görürken, pratik ve garantili tarifler öne çıkmaya başladı. İşte evde kolayca hazırlanabilecek tam ölçülü baklava tarifine dair detaylar…

        2

        EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        3 adet yumurta

        1 su bardağı süt

        1 su bardağı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı sirke

        Yarım çay kaşığı tuz

        1 paket kabartma tozu

        Aldığı kadar un

        İçi için:

        Ceviz veya Antep fıstığı

        Açmak için:

        Nişasta

        Şerbeti için:

        4 su bardağı şeker

        5 su bardağı su

        Birkaç damla limon suyu

        Üzeri için:

        250 gram tereyağı

        3

        BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

        Şeker ve suyu tencereye alınarak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu eklenir ve yaklaşık 15 dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet soğumaya bırakılır.

        4

        BAKLAVA HAMURU NASIL HAZIRLANIR?

        Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuz geniş bir kapta karıştırılır. Kabartma tozu ve kontrollü şekilde un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlanır. Hamur bezelere ayrılarak dinlendirilir.

        5

        BAKLAVA YUFKASI NASIL AÇILIR?

        Dinlenen bezeler nişasta yardımıyla ince şekilde açılır. Açılan yufkalar tepsiye kat kat yerleştirilir ve aralarına ceviz ya da Antep fıstığı serpilir.

        6

        BAKLAVA NASIL KESİLİR VE PİŞİRİLİR?

        Hazırlanan baklava dilimlenir. Eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

        BAKLAVANIN ŞERBETİ NE ZAMAN DÖKÜLÜR?

        Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbet dökülür. Şerbetini çekmesi için birkaç saat dinlendirilir.

        7

        İŞTE ÇITIR BAKLAVA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

        Hamurun iyi dinlendirilmesi gerekiyor.

        Yufkaların ince açılması çıtırlığı artırıyor.

        Tereyağının her yerine eşit dağılması önemli oluyor.

        Şerbetin soğuk, baklavanın sıcak olması gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
