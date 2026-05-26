Bayram sofralarının vazgeçilmezi ev baklavası tarifi! Çıtır çıtır baklava nasıl yapılır?
Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava, bu kez ev yapımı tarifiyle gündemde yer aldı. Dışı çıtır içi tam kıvamında şerbetli baklava yapmak isteyenler, püf noktalarıyla dikkat çeken tam ölçülü tarife yöneldi. Özellikle "Evde kolay baklava nasıl yapılır?" sorusu sosyal medyada en çok araştırılan tarifler arasına girerken, lezzetiyle pastane usulünü aratmayan yöntem büyük ilgi görüyor. İşte adım adım ev yapımı çıtır baklava tarifi ve merak edilen püf noktaları…
EV BAKLAVASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
İçi için:
Ceviz veya Antep fıstığı
Açmak için:
Nişasta
Şerbeti için:
4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
250 gram tereyağı
BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?
Şeker ve suyu tencereye alınarak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu eklenir ve yaklaşık 15 dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet soğumaya bırakılır.
BAKLAVA HAMURU NASIL HAZIRLANIR?
Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuz geniş bir kapta karıştırılır. Kabartma tozu ve kontrollü şekilde un eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlanır. Hamur bezelere ayrılarak dinlendirilir.
BAKLAVA YUFKASI NASIL AÇILIR?
Dinlenen bezeler nişasta yardımıyla ince şekilde açılır. Açılan yufkalar tepsiye kat kat yerleştirilir ve aralarına ceviz ya da Antep fıstığı serpilir.
BAKLAVA NASIL KESİLİR VE PİŞİRİLİR?
Hazırlanan baklava dilimlenir. Eritilmiş tereyağı üzerine gezdirilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
BAKLAVANIN ŞERBETİ NE ZAMAN DÖKÜLÜR?
Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbet dökülür. Şerbetini çekmesi için birkaç saat dinlendirilir.