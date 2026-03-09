2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bu sene bayram tatili 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın denk geldiği tarihler ve resmi tatilin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden gündeme geldi. Önceki yıllarda bazı bayram tatillerinin idari izinle birleştirilmesi, birçok kişi için daha uzun bir tatil ve seyahat planı yapma imkânı sunmuştu. Bu nedenle vatandaşlar bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın hangi günlere denk geldiği ve resmi tatilin süresi yeniden merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda bazı bayramlarda tatil süresinin uzatılmasıyla birçok kişi hem dinlenme fırsatı bulmuş hem de akraba ziyaretlerini yapmıştı. Bu nedenle gözler bir kez daha yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
- 19 Mart 2026 Perşembe arife
- 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü
- 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü
- 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.
Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.
2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.