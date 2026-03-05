Canlı
        Bayram tatili 9 gün olacak mı? 2026 Ramazan Bayramı uzatılacak mı, bayram hangi tarihlerde idrak edilecek, kaç gün olacak?

        2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda bazı bayram tatillerinin idari izinle birleştirilmesi, çalışanlara ve ailelere daha uzun bir tatil fırsatı sağlamıştı. Peki, bu yıl Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramına dair geri sayım başlarken, bayramın idrak edileceği günler ve bayram tatili bir kez daha gündeme geldi. Bu zamana dek birçok kere birleştirilen bayram tatilleri ile vatandaşlar hem dinlenme hem de akraba ziyareti yapma imkânı buluyor. Peki, Ramazan Bayramında tatil 9 gün olacak mı?

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

        - 19 Mart 2026 Perşembe arife

        - 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

        - 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

        - 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

        Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

