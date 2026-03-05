Ramazan Bayramına dair geri sayım başlarken, bayramın idrak edileceği günler ve bayram tatili bir kez daha gündeme geldi. Bu zamana dek birçok kere birleştirilen bayram tatilleri ile vatandaşlar hem dinlenme hem de akraba ziyareti yapma imkânı buluyor. Peki, Ramazan Bayramında tatil 9 gün olacak mı?