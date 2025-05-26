Bayram tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu günlerdir araştırılıyor. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta içi ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…