Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 2025 Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı, 9 gün mü?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili süresi merak ediliyor. İslam aleminin ikinci dini bayramında tatil planı olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca gözler Kurban Bayramı tatil süresine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya ilişkin en son açıklamasını yapmıştı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 2025 Bayram tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, uzatıldı mı, 9 gün mü? İşte bayram tatili takvimi
Bayram tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu günlerdir araştırılıyor. Bayram tarihleri Diyanet dini günler takvimiyle belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise 4 gün sürecek olan bayramın hafta içi ile birleşip birleşmediğini merak ediyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1.Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2.Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3.Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4.Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."
Bayram tatili 9 güne uzatılmadı.