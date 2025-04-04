Yollar kan gölü! Ölü sayısı 57'ye çıktı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 bin 533 vatandaşımız yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yurt genelinde yaşanan trafik kazaları ve can kayıplarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Yerlikaya, şu verileri paylaştı:
"DÜN 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
"Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı.
"57 KİŞİ ÖLDÜ, 6 BİN 533 YARALI VAR"
Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı."