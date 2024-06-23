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        Haberler Gündem Güncel Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı | Son dakika haberleri

        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı

        9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününün kaza bilançosu belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 gününde 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:16
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        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
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        Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde trafik kazalarında 68 kişi hayatını kaybettİ, 9 bin 787 kişi ise yaralandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik birimlerinin denetim ve radarla hız kontrollerine, 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Bayram tatilinde dün 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.

        Yerlikaya, dün denetlenen 405 bin 88 araçtan 22 bin 975'ine hız ve radar işlemi, 37 bin 590'ına ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

        Bayram tatilinin 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 68 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 787 kişinin de yaralandığını kaydeden Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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        #trafik kazası
        #Ali Yerlikaya
        #bayram tatili
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