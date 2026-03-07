Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek?
Manevi atmosferiyle birlik ve paylaşma duygularını güçlendiren Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. Bugün itibarıyla Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmeyi sürdürürken, bayrama ne kadar süre kaldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı tarihlerini araştırılıyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı, Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte ayrıntılar…
Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olarak kabul edilen Ramazan, manevi atmosferiyle birlikte idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının başlamasının ardından milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken, bugün itibarıyla Ramazan’ın 17. orucu tutuluyor. Bayram tatili yaklaşırken tatil planı yapmak isteyen vatandaşların gözü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine döndü. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek, bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başladı. Buna göre bugün Ramazan’ın 17. günü idrak ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?
7 Mart 2026 bugün itibarıyla Ramazan Bayramı’na 13 gün kaldı.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca kutlanacak. Bayramdan bir gün önceki arife gününün yarım gün resmi tatil olmasıyla birlikte toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor.
Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da gündeme geliyor. Ancak şu ana kadar tatilin uzatılmasına ilişkin yetkili kurumlardan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.