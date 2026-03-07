Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olarak kabul edilen Ramazan, manevi atmosferiyle birlikte idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayının başlamasının ardından milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirirken, bugün itibarıyla Ramazan’ın 17. orucu tutuluyor. Bayram tatili yaklaşırken tatil planı yapmak isteyen vatandaşların gözü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine döndü. Bu kapsamda "2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün sürecek, bayram tatili 9 gün olacak mı?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...