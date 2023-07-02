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Bayramda 3 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlık satıldı

TÜDKİYEB (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu sene de Kurban Bayramı'nda vatandaşların küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ülke genelinde bu sene 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi" dedi

Bayramda 3 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlık satıldı
AA

TÜDKİYEB (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'ndan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarına işaret ederek, bayramın sektöre hareketlilik kazandırdığını anlattı.

Kurbanlık satışlarının bu bayram için tamamlandığına dikkati çeken Çelik, "Bu sene de vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşa yoğun ilgi gösterdi. Ülke genelinde bu sene 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi. Tam rakamlar henüz netleşmedi ancak geçen senenin altına düşmedik." ifadelerini kullandı.

Çelik, bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3,5 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini anımsatarak, "Bu sene küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi bayram tatilinin uzun olması. Birçok kişi bayramı tatil yerlerinde geçirdi. Büyükşehirlerde kurbanlık satışlarında geçen yıla göre azalma görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizde kurban kesiminin geçen yıla göre yüzde 20 civarında azalarak beklenilen düzeyde olmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ESK'NİN ELDE KALAN KURBANLIKLARI ALMASI YETİŞTİRİCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET"

Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınması hususunun Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandığını hatırlatan Çelik, ESK'nin cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de dikkate aldığını ve yetiştiricilerin maliyetlerini telafi edici şekilde ilave prim ödemesi yapılacağını bildirdi.

Çelik, kilogram başına et fiyatlarının kuzuda 175 lira, tokluda 160 lira, koyunda 140 lira, oğlakta 110 lira, çepiçte 95 lira ve keçide 95 lira olarak açıklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvan alımlarına ek olarak kilogram et başına 5 lira kurbanlık kesim ek primi de ödeneceği ilan edildi. ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması yetiştiricilerimiz için önemli bir hizmet. İnşallah ilan edilen fiyatlar yetiştiricilerimizin maliyetlerini karşılayacak düzeyde olur. Büyükşehirlere uzak illerden gelen ve satamadığı için geri götürmek durumunda kalacak olan yetiştiricilerimiz için de bu hizmet ek bir masrafa girmemeleri açısından çok kıymetli."

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