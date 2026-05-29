BAYRAMDA HAVA DURUMU: Bayramın 3. ve 4. günü hava nasıl olacak? 29 Mayıs- 30 Mayıs hava durumu tahminleri
Kurban Bayramı devam ederken havaların ani değişimi, bayram tatili yapan ve ziyaretlerde bulunan milyonlarca vatandaşı endişelendirmeye devam ediyor. Bayramın 3. ve 4. gününde havanın nasıl olacağı ise merak konusu. İşte Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü hava durumuna ilişkin detaylar...
BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı’nı kapsayan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, Cuma günü Trakya ve İstanbul dışında ülke genelinde yağışların etkili olacağını belirtirken, özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekti.
Bayramın son gününde yağışlı sistemin kuzey bölgelerde etkisini sürdüreceğini ifade eden Tekin, ardından bu sistemin yurdu terk edeceğini söyledi.
Hava sıcaklıklarının bayram süresince mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Tekin, “Cuma günü ise ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.” dedi.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
Başkentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını belirten Tekin, yağışların perşembe ve cuma günleri görüleceğini, ardından ise kenti terk edeceğini ifade etti. Ankara’da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul için de değerlendirmelerde bulunan Tekin, bayramın ikinci gününde kent genelinde yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların ise 4 gün boyunca 23-26 derece civarında kalacağını söyledi.
İzmir’e ilişkin bilgi veren Tekin, yarın kıyı bölgelerde güneşli havanın öne çıkacağını, iç kesimlerde ise yer yer yağış görülebileceğini aktardı. Kentte sıcaklıkların bayram boyunca 28-30 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.