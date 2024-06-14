Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Yarınki cephenin geliş açısına ve hızına (Sabah saatlerine denk gelirse dolu yağma ihtimali daha düşük) bağlı olarak İstanbul’da bazı ilçelerde dolu yağabilir.

Marmara’da uzun zamandan sonra ilk dolu yağışlarını Trakya çevresinde ve İstanbul’un kuzey-kuzeybatısı olan İğne Ada - Terkos - İstanbul Havalimanı mevkiinde görebiliriz. Dolu yağışı ihtimalleri yüzdesel olarak yüzde 8 ila yüzde 15 olarak verilebilir.

Bu ihtimal küçük gibi görünse de kuvvetli bir dolu yağışı gibi ekstrem bir hava olayının, yüzde 10 ve üzerinde bir ihtimalle gerçekleşebilecek olması ciddiye alınması gereken bir durumdur. İstanbul’da kuvvetli rüzgar, sağanak ve olası dolu yağışlarını tahmini olarak saat 12 ila 16 arasında yaşayabiliriz, bu saatlerin öncesinde de yağış kuzey ilçelerde başlamış olabilir.

Kurban bayramı içerisinde İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bayram boyunca gündüz 27 ila 30°C arasında seyrederken bazı ilçelerde 32-33°C’lere çıkabilir. Bu koşullar İstanbul’da bu bayramın nispeten rahat geçeceğini gösteriyor.

Ankara’da gelecek günler yağış çok az, hava az bulutlu ve güneşli kalacak. Gün içinde Ankara’da sıcaklıklar 26 ila 31°C arasında seyredecek. Bayram havası Ankara için bunaltıcı görünmüyor fakat güneş altında yine 40°C'ye yakın hissedilir, gölgelerde kalınırsa bu hava konforlu bir tatil dönemi vaadediyor.

İzmir’de sıcaklıklar İstanbul’da olduğu kadar gerilemiyor fakat kıyı Ege hafta sonundan itibaren 32-34°C’lere düşecek. Bugünlerde gölgeler bile 41°C, İzmir için meteorolojik olarak tarihi bir haziran ayı oluyor.