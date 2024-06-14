Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Yurt geneli sıcak hava hakim olurken bayramda hava durumu nasıl olacak merak konusu. 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirip il dışına çıkacak olan vatandaşlar için hava durumu uyarısı geldi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e göre stanbul'da bu hava değişimi ile sıcaklıklar hafta sonu 28-29°C'lere kadar düşecek.
Bayramda hava durumu merak ediliyor. Bazı bölgelerde Kurban Bayramı'nın bir bölümü yağışlı geçecek bazı bölgeler ise sıcaklıktan kavrulacak. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul Kurban Bayramı hava durumu yağışlı mı, bayramda hava nasıl olacak?
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye’nin hemen yakınında Bulgaristan’da dün gece, kuvvetli sağanaklar ve gök gürültüleriyle geçti.
Şimşek ve yıldırımın eksik olmadığı hava olaylarında muhtemelen birçok yerde ekonomik kayıp yaşanmıştır. Batıdan ve güneyden, sıcak çöl rüzgarlarına maruz kalan Akdeniz havzası, bugünlerde şiddetli hava olaylarına lazım olan enerjiyi veriyor. Şimdi kuvvetli rüzgarlar, sağanak yağışlar ve gök gürültüsüyle serinleme sırası Türkiye’de. Bu serinliğin gücü kıyı Ege’ye ve Akdeniz’e kadar uzanıyor. Önce Marmara’ya hissedilir bir serinlik gelirken, mevsim normallerine doğru düşen sıcaklıklarla birlikte gök gürültülü yağışlar ve olası dolu yağışları görebiliriz.
Polonya-Romanya üzerinden Doğu Avrupa’ya inen soğuk hava ile, günlerdir içinde olduğumuz sıcak hava dalgası, yağışların şiddetini iyice yükseltiyor.
Cuma günü (Yarın) öğle yaklaşırken önce Trakya ve Anadolu’nun batısında gök gürültüleri duymaya başlarız. Öğle saatleri geldiğinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un batısında kuvvetli sağanak yağış, lokal dolu yağışları ve rüzgar fırtınaları yaşanabilir.
İstanbul’da bu hava değişimi ile sıcaklıklar hafta sonu 28-29°C’lere kadar düşecek. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir 30-32°C’ye kadar serinleyebilecek. Bugünlerde 37-38°C’lere çıkan sıcaklıkların mevsim normallerine doğru yaklaşacağı bir hafta sonu olacak.
Yarınki cephenin geliş açısına ve hızına (Sabah saatlerine denk gelirse dolu yağma ihtimali daha düşük) bağlı olarak İstanbul’da bazı ilçelerde dolu yağabilir.
Marmara’da uzun zamandan sonra ilk dolu yağışlarını Trakya çevresinde ve İstanbul’un kuzey-kuzeybatısı olan İğne Ada - Terkos - İstanbul Havalimanı mevkiinde görebiliriz. Dolu yağışı ihtimalleri yüzdesel olarak yüzde 8 ila yüzde 15 olarak verilebilir.
Bu ihtimal küçük gibi görünse de kuvvetli bir dolu yağışı gibi ekstrem bir hava olayının, yüzde 10 ve üzerinde bir ihtimalle gerçekleşebilecek olması ciddiye alınması gereken bir durumdur. İstanbul’da kuvvetli rüzgar, sağanak ve olası dolu yağışlarını tahmini olarak saat 12 ila 16 arasında yaşayabiliriz, bu saatlerin öncesinde de yağış kuzey ilçelerde başlamış olabilir.
Kurban bayramı içerisinde İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklıkları bayram boyunca gündüz 27 ila 30°C arasında seyrederken bazı ilçelerde 32-33°C’lere çıkabilir. Bu koşullar İstanbul’da bu bayramın nispeten rahat geçeceğini gösteriyor.
Ankara’da gelecek günler yağış çok az, hava az bulutlu ve güneşli kalacak. Gün içinde Ankara’da sıcaklıklar 26 ila 31°C arasında seyredecek. Bayram havası Ankara için bunaltıcı görünmüyor fakat güneş altında yine 40°C'ye yakın hissedilir, gölgelerde kalınırsa bu hava konforlu bir tatil dönemi vaadediyor.
İzmir’de sıcaklıklar İstanbul’da olduğu kadar gerilemiyor fakat kıyı Ege hafta sonundan itibaren 32-34°C’lere düşecek. Bugünlerde gölgeler bile 41°C, İzmir için meteorolojik olarak tarihi bir haziran ayı oluyor.
Bayram tatili süresinde tahmini sıcaklıklar İzmir-Muğla arasında en yüksek 32 ila 36°C olacak. Uzun süreli yağışlar görünmese de özellikle İzmir’in iç kesimlerinde ara sıra geçiş yapan sağanaklar görülebilir. Yarın ve 17 Haziran Pazartesi yağmur geçişleri Muğla-Antalya arasında da lokal olarak yaşanabilir.