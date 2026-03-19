        Haberler Bilgi Gündem Bayramda ilişkiye girmek günah mı? Diyanet’e göre bayramda cinsel ilişki caiz mi?

        Bayramda ilişkiye girmek günah mı?

        Ramazan Bayramı'na gelinmesiyle birlikte ibadetler ve dini kurallara ilişkin pek çok konu yeniden gündeme geliyor. Özellikle evli çiftler arasında merak edilen konulardan biri de "Bayramda ilişkiye girmek günah mı?" sorusu oluyor. Bayram günlerinde yapılması caiz olan ve olmayan davranışlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu konuda dini kaynakların ve uzmanların görüşlerini araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar

        Giriş: 19.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar bayram sevincini yaşarken, bayram günlerinde hangi davranışların dini açıdan uygun olduğu da sıkça araştırılıyor. Özellikle evli çiftlerin merak ettiği konular arasında “Bayramda ilişkiye girmek günah mı?” sorusu yer alıyor. İslam’da bayram günlerinde cinsel ilişkinin hükmü ve bu konudaki dini görüşler ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda ilişkiye girmek günah mı?

        BAYRAMDA İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?

        Diyanet'e göre bayramda eşlerin cinsel ilişkiye girmelerinde bir engel yoktur. Bu kapsamda nikahlı evlilik yaşayan eşler için bu durum günah sayılmaz.

        DİYANETE GÖRE RAMAZAN GECELERİNDE CİNSEL İLİŞKİ CAİZ Mİ?

        Oruç, imsak (fecr-i sadık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187)

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i