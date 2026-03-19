Bayramda ilişkiye girmek günah mı?
Ramazan Bayramı'na gelinmesiyle birlikte ibadetler ve dini kurallara ilişkin pek çok konu yeniden gündeme geliyor. Özellikle evli çiftler arasında merak edilen konulardan biri de "Bayramda ilişkiye girmek günah mı?" sorusu oluyor. Bayram günlerinde yapılması caiz olan ve olmayan davranışlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu konuda dini kaynakların ve uzmanların görüşlerini araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar
BAYRAMDA İLİŞKİYE GİRMEK GÜNAH MI?
Diyanet'e göre bayramda eşlerin cinsel ilişkiye girmelerinde bir engel yoktur. Bu kapsamda nikahlı evlilik yaşayan eşler için bu durum günah sayılmaz.
DİYANETE GÖRE RAMAZAN GECELERİNDE CİNSEL İLİŞKİ CAİZ Mİ?
Oruç, imsak (fecr-i sadık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir. Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı." (Bakara, 2/187)