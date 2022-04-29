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Haberler Gündem Bayramda kargolar çalışıyor mu 2022? Bayramda ve arefe günü PTT ve kargo şirketleri açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
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Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda ve arefe günü PTT ve kargo şirketleri açık mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala arefe günü ve bayramda kargolar açık mı? Sorusu gündeme geldi. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları gibi pek çok sektörün hizmet vermediği biliniyor. Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda PTT ve kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte PTT ve kargoların durumu

Bayramda kargolar çalışıyor mu 2022? Bayramda ve arefe günü PTT ve kargo şirketleri açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

Milyonlarca vatandaş kargoların ve PTT'nin arefe günü çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi gününden 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar kutlanacak. Peki, Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? İşte Ramazan Bayramı'nda ve arefe günü PTT ve kargoların durumu...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR VE PTT ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.

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