Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı’nda hangi yollar bedava olacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası yolculuk planı yapanlar "Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerini kapsayan karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi yollar bedava olacak? İşte 2026 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar ve köprüler...
Her bayram döneminde olduğu gibi bu yıl da köprü ve otoyolların ücret tarifesi gündemdeki yerini aldı. Genellikle her bayram öncesinde Resmi Gazete üzerinden duyurulan karar sonrasında KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet veriyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2026 Kurban Bayramı’nda hangi yollar bedava olacak? İşte detaylar...
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLACAK?
Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.
Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?
Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulanmıyor. Bu nedenle aşağıdaki yolların ücretli olması bekleniyor:
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Kuzey Marmara Otoyolu
İstanbul-İzmir Otoyolu
Avrasya Tüneli
Ankara-Niğde Otoyolu