Bayramda metro seferleri: 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de metro ücretsiz mi?
Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro seferlerinin nasıl düzenleneceği vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Bayram süresince toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, metro hatlarının hangi saatlerde çalışacağını araştırıyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı boyunca metro seferleri nasıl olacak, üç büyükşehirde metro ücretsiz hizmet verecek mi? İşte tüm detaylar...
RAMAZAN BAYRAMINDA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda 20-21-21 Mart 2026 tarihleri arasında Marmaray ve diğer metro hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile Ramazan Bayramı süresince 20-21-21 Mart 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak hizmet verileceğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapurların yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAMDA İSTANBUL METRO SEFERLERİ
İstanbul Metro seferlerinde bayramın 1., 2. ve 3. günleri (20-21-22 Mart) 06.00-00.00 saatleri arasında Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacak.
Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M3, M4, M6 ve M7 hatlarında Gece Metrosu uygulaması yapılacak.
BAYRAMDA ANKARA METRO SEFERLERİ
Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da Raylı Sistem İşletmelerinde (Metro ve ANKARAY) 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak servis programları tablosu yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak bayramda Ankara metro seferleri programına ulaşabilirsiniz.
BAYRAMDA İZMİR METRO SEFERLERİ
İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’nda seferler, Ramazan Bayramı’nda Pazar tarifesiyle çalışacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise arife günü (19 Mart) dahil olmak üzere bayramda Pazar tarifesi geçerli olacak.