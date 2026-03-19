        Bayramda metro saatleri: 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de metro ücretsiz mi? Metro seferleri nasıl olacak?

        Bayramda metro seferleri: 2026 Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara, İzmir'de metro ücretsiz mi?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro seferlerinin nasıl düzenleneceği vatandaşlar tarafından gündeme geldi. Bayram süresince toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, metro hatlarının hangi saatlerde çalışacağını araştırıyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı boyunca metro seferleri nasıl olacak, üç büyükşehirde metro ücretsiz hizmet verecek mi? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.03.2026 - 15:35
        Ramazan Bayramı öncesinde şehir içi metro seferlerini araştırılmaya başladı. Bayram günlerinde toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar, metro hatlarının hangi saatlerde çalışacağını ve sefer düzeninin nasıl olacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı süresince ulaşımın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin açıklamalar ise büyükşehir belediyeleri tarafından duyuruluyor. Bu kapsamda “2026 Ramazan Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de metrolar ücretsiz olacak mı, metro sefer saatleri açıklandı mı?” sorularının yanıtı haberimizde...

        RAMAZAN BAYRAMINDA METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı’nda 20-21-21 Mart 2026 tarihleri arasında Marmaray ve diğer metro hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

        EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçları (Otobüs, Metro ve ANKARAY) ile Ramazan Bayramı süresince 20-21-21 Mart 2026 tarihleri arasında ücretsiz olarak hizmet verileceğini açıkladı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs, metro, tramvay ve vapurların yanı sıra Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

        BAYRAMDA İSTANBUL METRO SEFERLERİ

        İstanbul Metro seferlerinde bayramın 1., 2. ve 3. günleri (20-21-22 Mart) 06.00-00.00 saatleri arasında Cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacak.

        Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde M1A, M1B, M2, M3, M4, M6 ve M7 hatlarında Gece Metrosu uygulaması yapılacak.

        BAYRAMDA ANKARA METRO SEFERLERİ

        Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da Raylı Sistem İşletmelerinde (Metro ve ANKARAY) 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak servis programları tablosu yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak bayramda Ankara metro seferleri programına ulaşabilirsiniz.

        2026 RAMAZAN BAYRAMINDA ANKARA METRO SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        BAYRAMDA İZMİR METRO SEFERLERİ

        İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı’nda seferler, Ramazan Bayramı’nda Pazar tarifesiyle çalışacak. Karşıyaka Tramvayı’nda ise arife günü (19 Mart) dahil olmak üzere bayramda Pazar tarifesi geçerli olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i