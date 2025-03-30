Bayramda müzeler açık mı? Bayramda müzeler saat kaçta açılıyor?
Bayram döneminde aile ve akraba ziyaretlerinin ardından müze gezmeyi planlayanlar, İstanbul'daki müze ve sarayların bayram süresince hangi günlerde açık olduğunu araştırmaya başlıyor. Birçok kişi, bayramda müzelerin açık olup olmadığını, girişlerin ücretsiz olup olmadığını ve çalışma saatlerinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, bayramda müzeler açık mı, hangi saatlerde hizmet veriyor?
Ramazan Bayramı tatilinde müze ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar müzelerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini sorguluyor. Bu kapsamda bayramda müzeler açık mı, ücretsiz mi? soruları gündeme geldi. Peki, müzeler açık mı, hangi saatlerde hizmet veriyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?
Milli Saraylar'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Bayramın birinci günü (30 Mart Pazar) Topkapı Sarayı, ikinci günü (31 Mart Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olacaktır. Bayramın üçüncü günü ise (1 Nisan Salı) Topkapı Sarayı ziyarete kapalı olacak, Milli Saraylara bağlı diğer tüm saray, köşk ve kasırlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecektir."
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olan Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi gibi müzeler ise bayramın 1. ve 2. günü kapalı olacaklar.