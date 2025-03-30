Ramazan Bayramı tatilinde müze ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar müzelerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini sorguluyor. Bu kapsamda bayramda müzeler açık mı, ücretsiz mi? soruları gündeme geldi. Peki, müzeler açık mı, hangi saatlerde hizmet veriyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...