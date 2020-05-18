Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olur? soruları Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde soruluyor. 24 Nisan'da başlayan Ramazan ayının sonunda İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Ramazan ayı ile ilgili bir diğer soru da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı üzerine. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Son haftalarda haftasonları ve resmi tatillerde büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceği ile ilgili detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili resmi açıklama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda alınacak kararla gelecek. Genel olarak Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde 23 - 24 - 25 - 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel ve resmi açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İlk başta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, kademeleri olarak daraltıldı ve 16 - 19 Mayıs tarihleri arasında 15 şehir de uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller şöyle; İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Van.

BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün