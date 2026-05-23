Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban Bayramında İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma bedava mı olacak?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte şehir içi ulaşım düzenlemeleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro, otobüs, Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi toplu taşıma hatlarının bayram süresince ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı haftasında toplu taşıma ücretsiz mi, resmi açıklama yapıldı mı? İşte tüm ayrıntılar...
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs Cumartesi günü sonuna kadar toplu taşıma ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.
İstanbul’da; metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz olacak.
Ankara’da; EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.
İzmir’de ise ESHOT otobüsleri, metro, tramvay ve İZBAN hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.
BAYRAMDA OTOBÜS, METRO, METROBÜSLER BEDAVA MI?
Metro İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulanacak. Bayramın devam eden günlerinde ise seferler cumartesi tarifesi üzerinden gerçekleştirilecek. Gece metrosu ise cuma–cumartesi ve cumartesi–pazar gecelerinde, belirlenen hatlarda kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.
İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ, yolcu yoğunluğuna göre ihtiyaç halinde ek seferler düzenleyecek.
Öte yandan İETT, vatandaşların kurban satış ve kesim alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Alibeyköy–Ferhatpaşa ve Paşaköy bölgelerine yönelik olmak üzere 15 farklı hatta özel ulaşım hizmeti sağlayacak.
Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Alanı için TM11-Yeşilpınar-Alibeyköy, TM17-Sultangazi-Alibeyköy, TM6-Mevlana-Alibeyköy, TM8-Akşemsettin-Alibeyköy hatları, Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Alanı için 14KS-Sultanbeyli Gölet-Kozyatağı Metro, 18UK-Uzundere-Kozyatağı, 19YK-Yenidoğan-Kayışdağı, 320A-Sultanbeyli Mimarsinan/Samandıra-Üsküdar, 320Y-Yenidoğan-Kozyatağı Metro hatları kullanılabilecek.
Vatandaşlar, Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'na, 132M-Sultanbeyli Mimarsinan-Kartal Metro/Cevizli, 18M-Sultanbeyli Mimarsinan-Uzunçayır Metrobüs/Harem, SM3-Mimar Sinan Mahallesi-Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi, UM74-Sultanbeyli Devlet Hastanesi/Necip Fazıl Metro-Dudullu OSB, SM6-Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Samandıra Merkez Metro hattıyla ulaşım sağlayabilecek.
Ayrıca Pendik Kurnaköy Kurban Pazarı için 20 Mayıs itibarıyla KRB3 Pendik-Kurnaköy hattı da hizmete alındı.