BAYRAMDA OTOBÜS, METRO, METROBÜSLER BEDAVA MI?

Metro İstanbul AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulanacak. Bayramın devam eden günlerinde ise seferler cumartesi tarifesi üzerinden gerçekleştirilecek. Gece metrosu ise cuma–cumartesi ve cumartesi–pazar gecelerinde, belirlenen hatlarda kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.

İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ, yolcu yoğunluğuna göre ihtiyaç halinde ek seferler düzenleyecek.

Öte yandan İETT, vatandaşların kurban satış ve kesim alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Alibeyköy–Ferhatpaşa ve Paşaköy bölgelerine yönelik olmak üzere 15 farklı hatta özel ulaşım hizmeti sağlayacak.