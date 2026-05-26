        Bayram günü yapılacak ibadetler, zikirler ve tesbihler nelerdir? Kurban bayramı günlerinde yapılacak ibadetler

        Kurban Bayramı yaklaşırken, bayrama dair ibadetler de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanet'e göre bayram günleri, oruç tutulmasının uygun olmadığı özel günler arasında bulunuyor. Bu nedenle ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, "Bayramda hangi dualar okunur, hangi zikir ve tesbihler çekilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bayram günlerinde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:41 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, bayramda yerine getirilecek ibadetler de yeniden araştırılmaya başlandı. 2026 yılında bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba’ya denk geliyor. Diyanet’e göre bayram günleri, oruç tutulmaması gereken özel zamanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi, “Bayramda hangi dualar okunmalı, hangi zikirler çekilmeli?” sorularına yanıt arıyor. Peki, bayram günlerini ibadetle değerlendirmek isteyenler neler yapmalı? İşte ayrıntılar haberimizde…

        KURBAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK İBADETLER

        Bayram Namazı

        Sabah erken saatte cemaatle kılınır.

        Bayramın en önemli ibadetidir.

        Fıtır Sadakası (Fitre)

        Maddi durumu iyi olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi vaciptir.

        Bayram namazından önce verilmesi daha uygundur.

        Dua ve Şükür

        Ramazan’ı tamamlamanın şükrü edilir.

        Bolca tekbir, zikir ve dua edilir.

        Akraba Ziyareti

        Anne-baba ve büyükler ziyaret edilir.

        Küçükler sevindirilir, gönül alınır.

        Sadaka ve Yardım

        İhtiyaç sahipleri gözetilir.

        ZİKİRLER VE DUALAR

        Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.

        Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.

        Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
