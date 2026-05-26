Bayram günü yapılacak ibadetler, zikirler ve tesbihler nelerdir? Kurban bayramı günlerinde yapılacak ibadetler
Kurban Bayramı yaklaşırken, bayrama dair ibadetler de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanet'e göre bayram günleri, oruç tutulmasının uygun olmadığı özel günler arasında bulunuyor. Bu nedenle ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, "Bayramda hangi dualar okunur, hangi zikir ve tesbihler çekilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bayram günlerinde yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte merak edilen detaylar…
KURBAN BAYRAMI’NDA YAPILACAK İBADETLER
Bayram Namazı
Sabah erken saatte cemaatle kılınır.
Bayramın en önemli ibadetidir.
Fıtır Sadakası (Fitre)
Maddi durumu iyi olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi vaciptir.
Bayram namazından önce verilmesi daha uygundur.
Dua ve Şükür
Ramazan’ı tamamlamanın şükrü edilir.
Bolca tekbir, zikir ve dua edilir.
Akraba Ziyareti
Anne-baba ve büyükler ziyaret edilir.
Küçükler sevindirilir, gönül alınır.
Sadaka ve Yardım
İhtiyaç sahipleri gözetilir.
ZİKİRLER VE DUALAR
Teşrik Tekbirleri: Bayram namazına giderken yolda sessizce veya bayram süresince Allah'ı zikretmek (tekbir getirmek) müstehaptır.
Zikir ve Tesbihat: Bayram sabahı 100 defa "SubhânAllâhi ve bi-hamdihî" zikrini çekmek ve sevabını ölülere bağışlamak tavsiye edilir.
Tevbe ve İstiğfar: Ramazan'ın bitişiyle birlikte günahların affı için bolca dua edilir.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1.gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2.gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3.gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4.gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi