İçişleri Bakanlığı tarafından otoyol hız sınırları yayınlanan kararnameyle Edirne - İstanbul Avrupa Otoyolu hız sınırı ve İstanbul Anadolu Otoyolu dahil olmak üzere birçok otoyolun hız sınırı değiştirildi. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan kararlar sonrasında Bakanlık tarafından değişen hız sınırlarıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Bakanlığımız, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. 1 Temmuz’da geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak.