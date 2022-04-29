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Haberler Otomobil Bayramda yola çıkacaklara kritik uyarı! - Haberler
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Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı'nda milyonlarca kişi ya sevdiklerini ziyaret etmek ya da bayramı tatil olarak değerlendirmek amacıyla karayolu ulaşımını tercih edecek. Dolayısı ile, şehirler arası yollarda artacak trafik yoğunluğu, trafik güvenliğini de daha önemli hale getiriyor. Bu kapsamda, güvenli bir yolculuk için sürücülere yönelik çeşitli uyarılar yapan otomotiv sektörü temsilcileri, araçlarda periyodik bakımların önemine işaret ederken, kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi gerektiği ve diş derinliği 3 mm’nin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi konusunda da sürücüleri uyarıyor

Bayramda yola çıkacaklara kritik uyarı! - Haberler
Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı
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Bayram tatilinin yaklaşmasıyla yolculuk hazırlıkları da başladı. Ramazan Bayramı'nda şehirler arası yollarda artacak trafik yoğunluğu, trafik güvenliğini de daha önemli hale getiriyor.

Bu kapsamda, otomotiv sektörü temsilcilerinden güvenli bir yolculuk için sürücülere yönelik çeşitli uyarılar yapılıyor.

'PERİYODİK BAKIM YAPMADAN YOLA ÇIKMAYIN'

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, sürücülerin yola çıkmadan önce periyodik bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Ünaldı, "Periyodik bakımla birlikte değişecek motor yağı ve filtreler, motorun daha sağlıklı çalışmasını sağlarken, polen filtresi değişimiyle içinde bulunduğumuz bahar aylarında araç içinde oluşacak bakterilerden korunmanızı sağlar. Sileceklerin değişimi ve doğru silecek suyu kullanımı görüş açınızı düzeltirken, doğru lastik basıncıyla güvenli ve konforlu yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

Lastik basıncının önemine de değinen Ünaldı, "Doğru lastik basıncı, doğru lastik, doğru rot ve balans ayarı uzun yolculuklarda yorgunluk yaşamanızı da engelleyecektir. İlkyardım çantası, avadanlık, yangın tüpü, stepne-lastik tamir kiti bagajınızda mutlaka bulunsun" uyarılarında bulundu.

'YOL GÜVENLİĞİ LASTİKTEN BAŞLIYOR'

Yerli lastik markası Petlas da, yaz koşullarına uyum sağlayabilmek için kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, diş derinliği 3 mm’nin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi konusunda sürücüler uyarılırken, yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastiklerin araçlarda güvenlik riski oluşturacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı süresince trafik yoğunluğunda artış beklendiğini ve uygun koşullar sağlanmadığı takdirde kaza oranlarında yükseliş yaşanacağını söyleyen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, "Yol güvenliği, araçların yere temas noktası olan lastiklerden başlıyor. Araç bakımlarınızı yaptırmadan ve lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden lütfen yola çıkmayın" dedi.

Lastik şişirme basıncının olması gerekenden ne daha yüksek ne daha düşük olmamasına dikkat etmek gerektiğini kaydeden Boran, "Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş bir lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar" uyarısında bulundu.

DÖRT LASTİK DE YAZ LASTİĞİ OLMALI

Lastik üreticisi Continental'den yapılan açıklamada ise, bayram trafiğine araçlarıyla çıkacaklar için tüm yükü taşıyacak lastiklerin doğru seçilmesi gerektiği belirtildi.

Havaların iyice ısınmaya başladığı bahar mevsimine denk gelen bayram tatilinde aracın dört lastiğinin de yaz lastiği olmasının kritik önem taşıdığı vurgulanırken, yaz lastikleriyle virajlarda daha az savrulma yaşandığı ve yakıt tüketiminde de önemli ölçüde tasarruf sağlanabildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürüş güvenliği için 10 yıldan daha eski lastiklerin de değiştirilmesi tavsiye edildi.

Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerin hava basıncını ve diş derinliğini kontrol etmenin gerekliliğine vurgu yapan Continental, doğru hava basıncına sahip lastiğin yola daha geniş bir yüzeyde temas ettiğini ve bu yüzden daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

Şirketten yapılan açıklamada, stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Lastik ve araç kontrollerinin yanı sıra yola çıkacak sürücülerin dinlenmiş ve dinç bir şekilde yola çıkmaları da yapılan uyarılar arasında yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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