Bayramın 2. günü hava durumu nasıl? Meteoroloji 28 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?
Vatandaşlar, bayramın ikinci gününde havanın nasıl olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs tarihli raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Denizli, Aydın, İzmir, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Niğde ve Kayseri başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bayramın ikinci günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı, yağmur yağacak mı? İşte tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayramın 2. günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevreleri ve İç Ege ve Göller Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü yağışların, yer yer yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar sırasında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Aydın ve Denizli çevrelerinde de görülecek gök gürültülü sağanağın, yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA DURUMU 28 MAYIS 2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin “Başkentte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildirdi, yağışların yarın ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.
Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.
İstanbul'da da bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.