KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayramın 2. günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevreleri ve İç Ege ve Göller Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü yağışların, yer yer yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar sırasında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Aydın ve Denizli çevrelerinde de görülecek gök gürültülü sağanağın, yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.

