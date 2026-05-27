Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramın 2. günü hava durumu nasıl? Meteoroloji 28 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı, yağmur yağacak mı?

        Bayramın 2. günü hava durumu nasıl? Meteoroloji 28 Mayıs 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı?

        Vatandaşlar, bayramın ikinci gününde havanın nasıl olacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs tarihli raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yurt genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Denizli, Aydın, İzmir, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Niğde ve Kayseri başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, bayramın ikinci günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı, yağmur yağacak mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 23:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayramın ikinci gününde hava durumunun nasıl olacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Mayıs tarihli değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Başta Denizli, Aydın, İzmir, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Niğde ve Kayseri olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken, İstanbul’da da gök gürültülü yağış görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son veriler haberimizde…

        2

        KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bayramın 2. günü Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya çevreleri ve İç Ege ve Göller Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü yağışların, yer yer yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Yağışlar sırasında yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Aydın ve Denizli çevrelerinde de görülecek gök gürültülü sağanağın, yer yer yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        3

        İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA DURUMU 28 MAYIS 2026

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin “Başkentte parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını bildirdi, yağışların yarın ve cuma günü görüleceğini, daha sonra kenti terk edeceğini belirtti.

        4

        Tekin, Ankara'da 4 gün boyunca hava sıcaklıklarının 22-25 derecede seyredeceğini söyledi.

        İstanbul'da da bugün parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, "Bayramın ikinci günü İstanbul genelinde yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 4 gün boyunca 23-26 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!

        Bayram sabahı evinin önünde şüpheli ölüm!

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        Juventus'tan Kenan açıklaması!
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması