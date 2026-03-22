Bayramın 3. günü altın düşüşte! İşte 22 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 22 Mart 2026 Pazar alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Sarı metal haftayı düşüşle kapatmıştı. Bayramın üçüncü gününde ons altın 4 bin 496 dolar, gram altın ise 4 bin 406 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı düşüşle noktaladı. Güncel verilere göre, 22 Mart 2026 Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 406 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.404,70
Satış: 6.406,80
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.488,44
Satış: 4.496,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.247,52
Satış: 10.475,11
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.990,10
Satış: 41.772,31
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.308,00
Satış: 45.639,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.431,00
Satış: 20.950,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.990,10
Satış: 41.772,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 46.146,11
Satış: 47.346,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.641,14
Satış: 5.037,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.061,10
Satış: 6.611,72
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.937,00
Satış: 113.836,00