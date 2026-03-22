        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAMIN 3. GÜNÜ ALTIN FİYATLARI 22 MART 2026: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Bayramın 3. günü altın düşüşte! İşte 22 Mart 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 22 Mart 2026 Pazar alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Sarı metal haftayı düşüşle kapatmıştı. Bayramın üçüncü gününde ons altın 4 bin 496 dolar, gram altın ise 4 bin 406 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 22.03.2026 - 07:56 Güncelleme:
        Altın piyasasında son durum yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Bu nedenle Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, haftayı düşüşle noktaladı. Güncel verilere göre, 22 Mart 2026 Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 406 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Mart 2026 güncel altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.404,70

        Satış: 6.406,80

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.488,44

        Satış: 4.496,42

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.247,52

        Satış: 10.475,11

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.990,10

        Satış: 41.772,31

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.308,00

        Satış: 45.639,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.431,00

        Satış: 20.950,22

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.990,10

        Satış: 41.772,31

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.146,11

        Satış: 47.346,73

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.641,14

        Satış: 5.037,49

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.061,10

        Satış: 6.611,72

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.937,00

        Satış: 113.836,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
