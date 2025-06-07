Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Diyanet İşleri'ne göre Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        6-9 Haziran arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın iki günü tamamlandı. Milyonlarca vatandaş bayramın ilk iki günü kurbanlarını kesti ancak henüz kurban kesmeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu nedenle kurban kesiminin dini boyutu araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte, Diyanet İşleri'ne göre kurban kesim vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 17:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nın ilk iki günü geride kalırken, birçok vatandaş kurban ibadetini yerine getirdi. Ancak çeşitli sebeplerle kurbanını henüz kesemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu durum, kurban kesiminin dini açıdan hangi günlere kadar yapılabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günlerinde kurban kesilir mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesim vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...

        2

        KURBAN BAYRAMI'NIN 3. VE 4. GÜNÜNDE KURBAN KESİLİR Mİ?

        Diyanet İşleri'nin kurban kesme vaktiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

        3

        KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

        - Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

        - Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.

        - Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

        - Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

        - Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Yine kavga ettiler
        Yine kavga ettiler
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?