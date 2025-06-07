Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
6-9 Haziran arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın iki günü tamamlandı. Milyonlarca vatandaş bayramın ilk iki günü kurbanlarını kesti ancak henüz kurban kesmeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu nedenle kurban kesiminin dini boyutu araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı'nın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? İşte, Diyanet İşleri'ne göre kurban kesim vakti...
6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nın ilk iki günü geride kalırken, birçok vatandaş kurban ibadetini yerine getirdi. Ancak çeşitli sebeplerle kurbanını henüz kesemeyen vatandaşlar da bulunuyor. Bu durum, kurban kesiminin dini açıdan hangi günlere kadar yapılabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Kurban Bayramı’nın 3. ve 4. günlerinde kurban kesilir mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesim vaktiyle ilgili merak edilen detaylar...
KURBAN BAYRAMI'NIN 3. VE 4. GÜNÜNDE KURBAN KESİLİR Mİ?
Diyanet İşleri'nin kurban kesme vaktiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
- Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.
- Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.