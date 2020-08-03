DHA

Kurban Bayramı nedeniyle 4 günlük tatilin ardından şehir dışına çıkan vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram dönüşü hareketlilik yaşandı. Pek çok vatandaşın kurban eti ve yiyecek getirdiği görüldü. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen Gamze Baran, "Hem memlekete gittik, hem ailemizi gördük. Kısa süreli hem ziyarete hem tatil oldu" dedi.

"ŞEFTALİ VE KURBAN ETİ GETİRDİM"

DHA'da yer alan habere göre Mersin'den gelen Fatma Tuncer, "Mersin'den şeftali, kurban eti getirdim. Burada kardeşlerim yaşıyor onlara götüreceğim" dedi.

"KISA DA OLSA TATİL YAPTIK"

Iğdır'dan gelen Emine Ünsal da "Tatilimiz bitti, yarın iş başı yapacak eşim o yüzden bugünden geldik. Kısa da olsa bir tatil yaptık. Memleketten de yiyecek getirdik" diye konuştu.