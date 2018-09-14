'Pişmanız, paramız gitti'

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde elindeki sahte belgeler ile kendisini baz istasyonu firması olarak tanıtan S.A. ve Ö.Y. isimli 2 şahıs, 15 milyon TL kazanç vaat edip inandırdığı vatandaşlardan yaklaşık 150 bin TL para toplayarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının iş yerinin çatısına kurduracağı baz istasyonu karşılığında S.A. ve Ö.Y.'den 1.5 milyon TL para alacağını duyan 1 çocuk annesi Nilüfer Akcoşkun Bozdağ, durumu eşi Arda Bozdağ’a anlattı. Daha sonra eşi ile birlikte S.A. isimli şahısa ulaşan Nilüfer ve Arda Bozdağ çifti, şahıstan satın alacakları arsalara kurulacak baz istasyonları karşılığında yaklaşık 15 milyon TL para alacaklarını öğrendiler. Şahıs tarafından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ve Bilecik’te önerilen 2 arsayı yaklaşık 20 bin TL karşılığında satın alan Bozdağ çifti, durumu arkadaşlarına anlattı. Bozdağ çiftinin arkadaşları da duruma dahil olmak isteyerek çeşitli bölgelerden arsa satın alıp Serkan Aydın’a arsalarına baz istasyonu kurmak istediklerini söylediler.

Polis ve öğretmenlerinde olduğu onlarca kişiyi sahte evraklarla kandırıldılar

Kendisini S.A. olarak tanıtan şahıs daha sonra aralarında öğretmen, polis, devlet memuru, iş adamının da bulunduğu 18 kişiden 13 ile yaklaşık 100 bin TL para istedi. Banka hesabı üzerinden istenilen parayı şahısa yollayan vatandaşlar, vaat edilen paraları hemen almayı beklerken şahıs tarafından yaklaşık 5 ay boyunca oyalandılar. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, şahısların kendilerine gönderdiği Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu imzalı evraklarla birlikte Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne gittiler. Bölge müdürlüğünde e-imzalı evrakların sahte olduğunu öğrenen vatandaşlar, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu’na suç duyurusunda bulundu. Bankadan kredi çekerek şahıslara 26 bin TL ödeyen Bozdağ çifti, çok pişman olduklarını söyleyerek bir an önce şahısların yakalanmasını istediklerini söylediler.



“BİZ DE BAZ İSTASYONU KURDURUP, PARA KAZANALIM DEDİK"



Şahısın talimatları doğrultusunda arsaları satın aldıklarını belirten Nilüfer Akcoşkun Bozdağ, “Bir tane arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız kendi iş yerinin çatısına baz istasyonu kurmak istedi. Bu baz istasyonunu da Antalya’dan kendisini S.A. ve Ö.Y. diye 2 arkadaş kuruyormuş istasyon. Onlarla görüşmüş. Bunlara baz istasyonu kurduracakmış ve onlarda bunun karşılığında 1.5 milyon TL civarında para vereceklermiş. Bunu bize söyledi. Sonra ben düşünüp taşındıktan sonra eşime söyledim bunu. Biz de bas istasyonu kurdurup, para kazanalım dedik. Daha sonra Serkan Aydın’ın numarasını aldım. Arayıp görüştüm kendisiyle. Baz istasyonu kurmak istiyoruz dedim. Arsa almamız gerektiğini söyledi. İnternet sitesi üzerinden seçtiği satılık 2 arsayı almamızı söyledi. Biz bunları satılık aldık. Bunlara da 20 bin TL ödedik” dedi.



“BİZ BU KİŞİYE 13'ER BİN TL PARA ÖDEDİK”



Daha sonra arsaları satın aldıklarına dair S.A. isimli şahısa çeşitli evrakları gönderdiklerini ifade eden Bozdağ, “Evrakları gönderdikten sonra BTK’dan aldığı izinlere dair evrakları gönderdi. Bize BTK evraklarını gönderdi. Daha sonra ‘Başka arkadaşlarınız varsa onları da yönlendirebilirsiniz’ dedi. Tamam dedik. Bir arkadaşımızı yönlendirdik, daha sonra o da 2 arkadaşını yönlendirmiş. Daha sonra biz bu kişiye 13’er bin TL para ödedik. Bu paraları neden ödüyoruz diye sorduk. ‘Bu paraları alıp biz kendi içimizdekilere ödüyoruz. Bu paraların baz istasyonu ile alakası yok’ dedi. Tamam dedik. Daha sonra bu yönlendirdiğimiz arkadaşlarımızın birinden 15 bin TL, diğerinden 13 bin TL para almış” diye konuştu.



“TOPLAMDA İSE 15 MİLYON TL ÖDENECEKTİ BİZE"



S.A.'nın kendilerine satın aldıkları arsalara kurulacak baz istasyonları için milyonlarca lira ödeyeceği vaadiyle kandırdığını söyleyen Nilüfer Akcoşkun Bozdağ, “Biz paranın gelmesini bekliyorduk. Çok güzel planlarımız vardı. Bize bir arsadan 4 milyon TL, diğerinden 11 milyon TL geleceğini söylemişti. Toplamda ise 15 milyon TL ödenecekti bize. Bu şekilde mahvolduk. Toplam 18 kişi dolandırıldı bizim çevremizden. 140 bin TL miktarında bir para gönderildi bu adamlara. Biz böyle bir tongaya düşmezdik. İçimizde elektrikçi, polis, devlet daireleri içinde çalışan arkadaşlarımız var şeklinde konuştu.



“BİZ YANDIK BAŞKA CANLAR DA YANMASIN"

Dolandırıldıklarını anladıklarında Bilişim-Teknoloji ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduklarını söyleyen Bozdağ, “Biz İstanbul’a gittik BTK’nın bölge müdürü ile görüşmek için. Gittiğimizde yetkili bayana durumu anlattık. ‘Bu çok ciddi bir olay’ dedi. Evrağı gösterdiğimizde ‘Bu imza benim değil, sahte. Bununla ilgili hemen BTK Genel Müdürlüğü’ne evrak gönderin ben de başvuru yapacağız’ dedi. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’nda dava açtık. Onun sonuçlarını bekliyoruz. Pişmanız. Paramız gitti, duruyordu bankada güzel güzel. Ama böyle bir şey oldu. Biz yandık başka canlar da yanmasın” ifadelerini kullandı.

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